İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Menderes Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 4 Ağustos'ta gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek dahil 16 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı.

Savcılık Çiçek'in de aralarında olduğu 16 kişinin tutuklanmasını talep etti.

10 TUTUKLAMA, 6 ADLİ KONTROL

Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Mahkeme altı kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

CHP'DEN İHRACI İSTENDİ

Bu arada "Mutlak butlan" yönetiminden Çiçek ile ilgili dikkat çeken bir adım daha geldi.

CHP, Çiçek'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

"Butlan" yönetimi, daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i de ihraç etmişti.