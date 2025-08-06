Galatasaray ile İlkay Gündoğan uzun süredir temas halinde. Sezon bittikten sonra tecrübeli futbolcu “Çocukluk aşkım” dediği sarı-kırmızılı renklere çok yaklaşmıştı ancak beklenen imza bir türlü gerçekleşmedi. Bunun nedeninin Okan Buruk olduğu ortaya çıktı.

FEDAKARLIĞA HAZIR

9 milyon Euro kazanmasına rağmen yıllık 4 milyon Euro’ya “Evet” diyen, Manchester City’den bedelsiz ayrılacağının garantisini veren 35 yaşındaki oyuncu Buruk’un planları arasında yok. Önce kaleci, stoper ve sağ bek sorununun çözülmesini isteyen tecrübeli hoca, İlkay’ı daha sonra düşünebileceğini yönetime iletti.

MARIO LEMINA HATIRLATILDI

Mario Lemina örneğini veren taraftarlar ise farklı düşünüyor. Geçen sezonun devre arasında “Orta saha istemiyorum” diyen Okan Buruk yoğun baskılarla Gabonlu futbolcuya onay vermişti. Lemina ligin ikinci yarısında sergilediği futbolla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.