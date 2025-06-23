FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın grup etabında Manchester City, ikinci maçında Al Ain'i 6-0 yenerek ikide iki yaptı. Manchester City'de İlkay Gündoğan, karşılaşmayı iki golle tamamlarken maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki ouyuncu, "Bir yıllık daha sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Sanırım herkes bunu biliyor. Ben rekabeti seviyorum ve futbol oynamaktan keyif alıyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede oynayabileceğim birkaç yılım olduğuna inanıyorum. Bunu kanıtladığım düşünüyorum." dedi.

İlkay ayrıca, "Geçtiğimiz sezonda tek bir maç kaçırmadım bu yüzden oynayabilecek durumdayım. Formdayım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum ve çok uzun süre en üst seviyede oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.