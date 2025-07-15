Nijeryalı golcü Victor Osimhen transferinde bir türlü istediği ilerlemeyi kaydedemeyen Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan da kötü haber geldi.

Orta sahaya takviye arayışındaki Galatasaray'ın kadrosuna katmayı planladığı isimlerden biri olan ve sarı-kırmızılı kulüple anlaştığı iddia edilen İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, transfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emek Ege'ye açıklamalarda bulunan İlhan Gündoğan, "Şu an Türkiye'den herhangi bir kulüple yapılmış bir anlaşma ya da devam eden resmi bir görüşme söz konusu değil. Bu tür haberlerin neden çıktığını anlamakta güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon çıktığı 54 resmi maçta, 5 gol atarken 8 de asist yapmıştı.