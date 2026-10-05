Okan Buruk'un 35 yaşındaki İlkay Gündoğan'ı geride kalan 6 haftada tercih etmemesi, kulüp içinde ve kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adam, milli ara öncesinde İlkay Gündoğan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Buruk'un milli ara sonrası İlkay Gündoğan'ı yeniden kadroya dahil etmeye hazırlandığı belirtildi. SADECE 11 DAKİKA SAHADA KALDI İlkay Gündoğan bu sezon Galatasaray formasıyla sınırlı süre alabildi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Trendyol Süper Lig'de yalnızca ilk haftada oynanan Çorum FK maçında 6 dakika süre bulurken, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanında 5 dakika sahaya çıktı. Toplamda sadece 11 dakika süre alan İlkay Gündoğan'ın milli ara dönüşüyle birlikte yeniden forma giymesi bekleniyor. Hakkında ayrılık iddiaları çıkan İlkay Gündoğan'ın bu gelişmelerin ardından takımda kalması planlanıyor. SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTECEK Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray formasıyla toplam 40 maça çıkan tecrübeli orta saha, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

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