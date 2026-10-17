Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve söyleriyle gündem olan İlkay Gündoğan, sessizliğini bozdu. Gençlerbirliği maçında 61. dakikada oyuna giren İlkay, maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Barcelona maçı öncesi 'oynayamıyorum ki neden hazır olayım' ifadeleriyle teknik direktör Okan Buruk'a gönderme yapan İlkay, "Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum. Öncelikle her zaman kendim aynaya bakarım. Ondan sonrası teknik direktörün kararı. Buna hep saygı gösteriyorum ama 18 senedir her maça en iyi şekilde hazırlanırım. Takımın bana ihtiyacı olursa seve seve bu kulübe, takım arkadaşlarıma yardımcı olurum." dedi.

İKİNCİ YARI DAHA SAKİN OYNADIK

Karşılaşmayı da değerlendiren İlkay, "İlk yarı pek iyi oynayamadık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Bağlantı oyunumuz iyi değildi. Oyunun ortası çok açık kaldı. Bu zeminde her ikinci topu da kazanmak da kolay değil. Sonuçta rakibimiz de iyi. İkinci yarı biraz daha basit, daha sakin oynadık. Ben de tecrübemle arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim. Pozisyonu tutup, bağlantı oyunu kurup, iyi paslarla takım arkadaşlarımı beslemek istiyordum. Golü bulduk çok şükür sonunda, kaleci hatası olsa da... Son 25 dakika çok pozisyona girdik. İkinci topları aldık. Baskıyı sürdürdük ve bu golü getirdik. İkinci yarıdan dolayı hak ettiğimizi biliyoruz 3 puanı ama ilk yarıyı, Gençlerbirliği'nin girdiği pozisyonları unutmamak, iyi analiz etmek gerekiyor. Her maç zor, her maç mücadele istiyor. 3 puandan mutluyuz ama bu maçın derslerini hızlıca almamız gerekiyor.