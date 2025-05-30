Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, dün gece İstanbul'a geldi.
Küçükken Galatasaray'ı desteklediği bilinen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı ekibin gündeminde.
GÖRÜŞME İDDİASI
Galatasaray ve İlkay Gündoğan'ın transfer görüşmesi yaptığı ve nabız yoklandığı öğrenildi. Deneyimli oyuncunun son anda bir pürüz olmaması halinde Manchester City ile sözleşmesini feshedip sarı-kırmızılı ekibe imza atacağı iddia edildi.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun yıllık ücret talebi ise 10 milyon Euro civarında. Manchester City ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile imza aşamasına geldiği yönündeki iddialar sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Manchester City'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan 34 yaşındaki orta saha 3 gol attı ve 7 asist yaptı.