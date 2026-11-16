Dünyanın en büyük sulak alanlarından biri olan Liaohe Nehri Deltası'nda bulunan Panjin Kızıl Plajı, her sonbahar farklı bir görünüme kavuşuyor. Kum yerine tuzlu ve alkali toprak yapısına sahip olan bölgede, sıcaklık ve tuzluluk değişimine bağlı olarak 18 kilometrelik kıyı şeridi parlak kan kırmızısı ve bordo tonlarına bürünüyor.

KUM YERİNE TUZLU TOPRAKLARDA YETİŞİYOR

Çin'in Liaoning eyaletindeki sazlık bataklıkların ve sulak alanların yer aldığı deltada alışılmışın dışında bir kıyı yapısı bulunuyor. Sahil şeridi, standart plajların aksine kum yerine tuzlu ve alkali topraklardan oluşuyor. Bu özel toprak yapısında yalnızca bu koşullara uyum sağlayabilen "Suaeda salsa" adlı bir deniz bitkisi yetişiyor.

YEŞİLDEN KIRMIZIYA NASIL DÖNÜŞÜYOR?

Bölgedeki bitki örtüsü yılın farklı dönemlerinde renk değişimi yaşıyor. Nisan ve mayıs aylarında filizlendiğinde sıradan bir yeşil renge sahip olan bitkiler, yaz sonundan itibaren ortamdaki tuzluluk ve sıcaklık değişimine tepki vermeye başlıyor. Bu doğal tepki sonucunda bitki örtüsü yavaş yavaş kızarıyor.

EYLÜL VE EKİM AYLARINDA TAMAMEN KIRMIZI OLUYOR

Renk değişimi sonbahar aylarında tüm kıyıya yayılıyor. Eylül ve ekim aylarında 18 kilometre boyunca uzanan sahil şeridi parlak kan kırmızısı ve bordo tonlarıyla kaplanıyor. Bitkilerin tamamen renk değiştirmesiyle birlikte delta, kırmızı bir okyanus görünümü alıyor.