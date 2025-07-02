Torino yakınlarındaki Lauriano kasabasında meydana gelen olayda çocukların ne bir okula ne de bir doktora kayıtlı olduğu, resmi sistemde hiçbir izlerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Polis, bölgede meydana gelen sel uyarısının ardından evi tahliye etmek için geldiğinde bu trajik tabloyla karşılaştı.

Yetkililer, bakımsız ve harabe durumdaki evde çöp yığınları ve çürümeye terk edilmiş eşyalar arasında yaşayan ailenin varlığını tamamen dış dünyadan gizlediğini belirtti. Çocukların Almanya'da doğduğu ve daha sonra İtalya'ya taşındıkları tespit edildi.

"HAYALET ÇOCUKLAR" DEVLET KORUMASINDA

Turin Çocuk Mahkemesi, çocukların ebeveynlerinden alınmasına karar verdi. Mahkeme, "Çocukların bakımlarından sorumlu ebeveynler ya da akrabaları tarafından yeterli şekilde gözetilmediğine dair bulgular vardır" açıklamasını yaptı.

İtalyan basını, çocukları "hayalet çocuklar" olarak nitelendirirken, babaları olan 54 yaşındaki Hollandalı bir heykeltıraş, Corriere Torino gazetesine verdiği demeçte, "Çocuklarımı seviyorum ve sadece onları korumak istedim" dedi. Evde dizüstü bilgisayar, müzik aletleri, kayak ekipmanları bulunurken atlara binme ve müze gezileri dahi yaptıklarını iddia etti. Ancak çocukların ne okuma ne de yazma bildiği belirlendi.

KORKUDAN İZOLE BÜYÜTMÜŞ!

Çocukların izole şekilde büyütülmesinin nedeni olarak babanın özellikle Covid-19 gibi bir enfeksiyon korkusuna sahip olması gösterildi. NL Times'ın haberine göre ise 38 yaşındaki Hollandalı anne, çocuklar alınırken ilgisiz bir tavır sergiledi. Annenin evsiz olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Lauriano belediye Başkanı Mara Baccolla, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu çok hassas bir mesele. Bu çocuklar nihayet dengeyi bulabilir ve adına yakışır bir yaşama kavuşabilir" dedi. Babanın içine kapanık biri olduğunu ve İtalyanca bilmediğini de belirtti.

Bölgede yaşayanlar ise çiftlikte çocukların yaşadığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun süredir kullanılmadığı bilinen evin satıldığından haberleri olsa da kimsenin içeride çocukların yaşadığına dair bilgisi yoktu.

Çocuklar şu anda devlet korumasında ve koruyucu aileye yerleştirilmeleri için çalışmalar sürüyor. Ebeveynlerin cezai bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.