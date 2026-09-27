Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan eski Fenerbahçe yöneticisi İlker Alkun, Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran yönetimine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Alkun, göreve geldiklerinde kulübün ciddi bir borç yükü altında olduğunu belirterek, "Bu kulübü 27 sene biz yönetmedik" dedi.

"2 YILDA 79 MİLYON EURO FAİZ YÜKÜ"

Alkun, göreve geldiklerinde 2 yılda kendilerine bırakılan faiz yükünün 79 milyon euro olduğunu söyledi. "2 yılda sadece bize bırakılan faiz yükü 79 milyon euroydu. Bu gelirleri elde ettiğimizde derhal bu faiz yükünden kurtulmamız lazım dedik. Bankalar anlaşmasını kapatmayabilirdik. Ama 25 sene sonunda gelen faiz yükünün sorumlusu Sadettin Saran ve yönetimi mi? 25 yıllık gelen döngüyle bu borç kar topu gibi büyüyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ BURAYA KAVGA ETMEYE GELMEDİK"

Alkun, toplantının bir kavga ortamı olmadığını vurgulayarak, "Biz buraya kavga etmeye gelmedik, cevap hakkımızı kullanmaya geldik" dedi.

Alkun, kulübün gelirlerinin temlik edildiği yönündeki iddialara da yanıt verdi. Alkun, bu uygulamanın geçmiş yönetimlerde de yapıldığını belirterek, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ilk kez yapılan bir durum değil. Geçmiş yönetimlerde defalarca yapıldı" diye konuştu.

Alkun, son 27 yılda oluşan borç yükünün kulübün kendi gelirleriyle kısmen kapatıldığını ifade ederek, "Son 27 yılda oluşan borç yükünü Fenerbahçe'nin kendi gelirleriyle 4 milyar lira bankalara borç kapatıldı" dedi.