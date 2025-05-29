Oyuncu İlker Ayrık, katıldığı 'Daniska Show' adlı programda 'Çakallarla Dans' serisinin ilk altı filminde yer almasına rağmen yedinci filmde oynamamasıyla ilgili konuştu.

Ayrık, sunucunun "Çakallarla Dans 7' filminde oynamamanız gündemde. İş kendini ispatlayınca kendi yükünü kadrodan attı mı?" sorusuna kahkaha atarak "Ben yüküm" dedi.

Ünlü oyuncu, filmde olmama nedeninin Murat Şeker ile bozulan dostluk ilişkisine bağlayarak, şöyle konuştu:

"Başından itibaren 'Çakallarla Dans 7'ye gelene kadar 13 yıl geçmişti. Biz filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker ile bir dostluk ilişkisi inşa ederek geldik. Ama altıncı filmden sonra kurduğumuz dostluk ilişkisi zedelenince bu zedelenen dostluğun üzerine yedinci filmde var olmak istemedim."

'Çakallarla Dans 7'nin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer almıştı.