Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını üzen haberi verdi. Evinde geçirdiği talihsiz kazada üç kaburgasından ikisinin çatladığını, birinin ise kırıldığını belirten Ayrık, iyileşme sürecinde zatürreye de yakalandığını açıkladı. Ünlü isim, sağlık durumu nedeniyle ağustos ayındaki sahne programlarını erteledi.

ISLAK PARKEDE KAYIP DÜŞTÜ

İlker Ayrık, yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ayrık, "23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu..." sözleriyle yaşadığı kazayı anlattı.

Kazanın ardından hastaneye başvuran ünlü oyuncu, üç kaburgasından ikisinin çatladığını, birinin ise kırıldığını öğrendiğini söyledi.

'ÜSTÜNE BİR DE ZATÜRRE OLDUM'

Yaşadığı sakatlığa rağmen gösterilerine yetişebileceğini düşündüğünü ifade eden Ayrık, sağlık durumunun beklediğinden daha zor ilerlediğini belirtti.

Ünlü isim paylaşımında, "Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse..." ifadelerini kullandı.

GÖSTERİLERİNİ ERTELEMEK ZORUNDA KALDI

Sağlık sorunları nedeniyle sahne programında değişikliğe giden İlker Ayrık, 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya'da gerçekleştirmeyi planladığı gösterilerin ertelendiğini duyurdu.

Paylaşımını, "Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim." sözleriyle tamamlayan Ayrık'a kısa sürede çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.