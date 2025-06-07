Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün için destek mesajı paylaştı.

Başbuğ, Akgün'ü 35 yıldır tanıdığının altını çizerken "Hep vatanseverliğine ve Cumhuriyete olan sevdasına şahit oldum" dedi.

Başbuğ destek mesajında şu ifadelere yer verdi:

Büyükçekmece Belediye Başkanı’nı Hadımköy’deki tugay komutanlığım günlerinden beri tanırım. Bugüne kadar geçen 35 yılda Sayın Hasan Akgün’ün hep vatanseverliğine ve Cumhuriyete olan sevdasına şahit oldum.

Kardeşliğin, dostluğun, yardımlaşmanın önemini bize hatırlatan Kurban Bayramı’mızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin "yolsuzluk" ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları olmak üzere, toplam 4 ayrı soruşturma kapsamında dün tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ifadesinde, "Savcılığın talebi içimi acıttı, keşke biri doğru olsa" demişti.