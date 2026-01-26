İzzet Çapa'nın YouTube programına konuk olan oyuncu Celil Nalçakan, eski rol arkadaşı İlker Kaleli için yaptığı itiraf, sosyal medyada gündem oldu. Kaleli'nin iyi bir oyuncu olduğunu fakat sevmediğini söyleyen Nalçakan, yıllar sonra yaptığı itirafla herkesi şaşırttı.

İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu gibi isimlerin yer aldığı ve yayınlandığı zamanlarda fenomen olan 'Poyraz Karayel' dizisinde Zülfikar karakterini canlandıran Celil Nalçakan, katıldığı programda samimi itiraflarda bulundu.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF: SEVMEM

Programda, Kaleli ile olan mesai dönemlerinden bahseden Nalçakan, "Ben İlker'i sevmem o da beni sevmez. İlker iyi bir oyuncu. Görüşmediğim ve kötü bir oyuncu olsa benim için problem olurdu" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlker Kaleli'nin işini disiplinle yaptığını belirten Nalçakan, "İlker iyi bir oyuncudur. Sahne öncesinde herhangi bir muhabbetimiz olmadığı için konuşmadığımızdan dolayı, sahne esnasında birbirimize çelme takmazdık." diye konuştu.

Nalçakan'ın eski dizi arkadaşına dair itirafları sosyal medyada çok konuşuldu.