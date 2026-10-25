“Poyraz Karayel” dizisiyle hafızalara kazınan İlker Kaleli, bu kez müzik çalışmasıyla gündeme geldi. Ajda Pekkan’ın 1996 yılında seslendirdiği “Eğlen Güzelim” parçasını rock tarzında yeniden yorumlayan Kaleli, şarkıyı kendi müzikal anlayışıyla dinleyiciyle buluşturdu.

METİN ÖZÜLKÜ’NÜN TELEFONUYLA PROJEYE DAHİL OLDU

Şarkının yeniden yorumlanma sürecine ilişkin konuşan İlker Kaleli, projenin Metin Özülkü’nün telefonuyla başladığını belirtti.

Kaleli, “Sevgili Metin Özülkü telefon etti. Kendi imzasını taşıyan bir şarkıydı. Zaman değişiyor ama insan hep aynı. Ben de parçayı içimde duyduğum gibi anlatmak istedim” ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan’ın hafızalara kazınan şarkısı, Kaleli’nin rock yorumu ile yeniden dinleyiciyle buluştu.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ GELDİ

İlker Kaleli’nin performansı hayranlarından da beğeni topladı. Sosyal medyada öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle: