GSPlus’ın ‘’Yakından Tanıyalım’’ serisinin yeni konuğu İlkin Aydın oldu. 9 sezondur sarı-kırmızılı formayla mücadele eden Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı İlkin Aydın, GSPlus’ın sorularına yanıt verdi. İlkin’in GSPlus’a özel açıklamaları şu şekilde:

Uzun yıllardır Galatasaray’dasın; burada büyüdün diyebiliriz. Son iki sezondur da kaptansın. Bu sorumluluk sana neler hissettiriyor?

9 sezondur bu kulübün çatısı altındayım. Aslında kapıdan ilk girdiğinizde bu armanın hissettirdiklerinin ve sorumluluklarınızın farkında oluyorsunuz. Ben de yıllardır bu bilinçle sahada görevimi yerine getirmek için elimden geleni yapıyorum. Kaptanlık benim için elbette çok özel bir dönüşüm oldu, sahadaki istek ve inancım yönünden bir farklılık hissetmesem de sorumluluk anlamında beni çok geliştirdiğine inanıyorum. Sahada da duygularımın daha stabil olması ve takım duygusunun gelişmesi için elimden geleni yapıyorum.

İmza törenindeki 'Emek verilen yol yarıda bırakılmaz' sözünü taraftarlar pankarta dönüştürdü. Kendi kurduğun cümlenin tribünde bir pankarta dönüşmesi hakkında neler söylersin?

Taraftarımızla her zaman aramızda güzel bir bağ olduğuna inanıyorum. Bizim söylemlerimiz onların yanımızda olmasına, onların desteği de bizim daha da inançla sahada olmamıza yol açıyor. Bu çok güzel bir ilişki. Pankartı gördüğümde de çok mutlu oldum.

Dövmelerinin her birinin senin için ayrıca bir anlamı mutlaka vardır. Daha çok simgesel ve çizimsel tercihlerin var. Taraftarların seni ‘’Bambi’’ye benzetmesini seviyor musun? Bunu bir gün dövme olarak ölümsüzleştirmeyi düşünür müsün?

Bambi benzetmesini ilk gördüğümde tatlı bulmuştum, sanırım seviyorum. Bir de asıl filminde bambi küçük kırılgan bir yavrudan, güçlü bir lidere dönüşüyor, güzel bir karakter. Dövmelerim konusunda önceden çok düşünmüyorum, dönem dönem hayatımda özel bir yeri olan figürleri yaptırmayı seviyorum.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından “2025 Yılının En Başarılı Kadın Sporcusu” seçildin. Gençlerden böyle bir ödül almak senin için ne ifade ediyor? Peki, genç sporcu İlkin bugünleri görünce neler hissediyor?

Bu ödüle layık görüldüğüm için çok gururlandım. Özellikle gençlerin elinden bu tarz ödüller almak çok kıymetli bizim için. Çünkü biz sahadaki başardıklarımızla sportif anlamda bir değer yaratmanın yanında gençlere ve kadınlara cesaret aşıladığımıza inanıyoruz.

Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen ailelerle bir araya geldin, çocuklarla voleybol oynadın, üçlü çektirdin. O gün senin için nasıl geçti?

Çok keyifli bir o kadar da duygusal bir gündü. Kulübümün bu konuya bu kadar değer vererek yaklaşması beni çok mutlu ediyor. Hem ziyaretler yaptık hem de bölgedeki çocuklarla zaman geçirme fırsatı buldum. Çocuklara biraz bile ışık olabildiysek, onların umutlarını yeşertebildiysek ne mutlu bize.

Avrupa finali öncesi neler söylemek istersin?

Takımca her birimiz aynı istekle aynı mücadele ruhuyla hedefimize doğru yürüyoruz. Burada hepimizin rolü çok özel, ben de saha içinde ve dışında mümkün olduğunca takım arkadaşlarımı desteklemeyi, birimiz kötü bir gün geçirirsek birbirimizi yükseltmeyi önemsiyorum. Son 2 maçımız kaldı, umuyorum ki o kupayı evimize getireceğiz.

Bugüne kadar sana yüzlerce soru soruldu ama senin en çok duyulmasını istediğin cevap, belki de henüz sorulmamış bir soruda gizli. İlkin Aydın bugün bizim kendisine neyi sormamızı beklerdi ve o sorunun cevabı ne olurdu?

Çok zor bir soru. :) Belki de seni farklı kılan şey nedir diye sorulmasını isterdim. İnsan kendini tam anlamıyla tanıdıkça gelişebiliyor, o yüzden içimize dönüp bu soruyu sık sık sormak lazım. Benim cevabım ‘ne olursa olsun vazgeçmemek’ olurdu.