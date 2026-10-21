Avustralyalı balıkçı Kasey Parkinson, Murray Nehrinde gerçekleştirdiği av sırasında 135,7 santimetre uzunluğunda bir Murray morinası yakalayarak ülkede yeni bir ulusal rekorun sahibi oldu. Onet'in aktardığı habere göre, yakalanan dev balık ölçümlerin ardından doğaya geri bırakıldı.

SABAH SAATLERİNDE GELEN REKOR

Sabah saatlerinde teknesiyle avlanan Parkinson, saat 09.00 sularında püsküllü yapay yem kullanarak nadir görülen tatlı su yırtıcılarından Murray morinasını oltaya takmayı başardı. Tek başına mücadele vererek dev balığı tekneye çıkaran Parkinson, balığın boyunu 135,7 santimetre olarak ölçtü.

Aynı sabah iki büyük balık daha yakalayan Parkinson, bu avıyla 130 santimetre olan önceki kişisel rekorunu da geride bıraktı.

ÖLÇÜMÜN ARDINDAN SUYA BIRAKILDI

Av anını fotoğraf ve video kaydıyla belgeleyen Parkinson, bölgedeki yasal düzenlemeler doğrultusunda balığı Murray Nehrine geri bıraktı.

Almanya merkezli "Blinker" balıkçılık dergisi uzmanları, avın herhangi bir yardım alınmadan tek kişi tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

TÜRÜ KORUMA YÖNETMELİKLERİ UYGULANIYOR

Avustralya'da Murray morinası avcılığı sıkı yasal düzenlemelere tabidir. Bölgedeki çevre ve koruma mevzuatına göre, nesli tehlike altında olan bu nadir tatlı su türünün popülasyonunu korumak amacıyla balıkçıların "yakala ve bırak" yöntemini uygulaması zorunluluk arz ediyor.