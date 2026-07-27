Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun aktardığı bilgilere göre İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talimatıyla müfettişler, Özel TAKEV Okulları, Özel İzmir SEV Kurumları, ODTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları ve Özel İzmir Tevfik Fikret Okulları’nda inceleme yaptı. Öğrenciler kütüphaneye çağrılarak, din derslerinin işlenip işlenmediği, başka derslerin yapılıp yapılmadığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret olup olmadığı yönünde sorularla karşılaştı.

ÇOCUKLARIN YAZILI İFADELERİ ALINDI, İMZA ATTIRILDI

Velilerin onayı olmadan gerçekleştirildiği belirtilen sorgularda çocukların ifadeleri yazılı olarak alındı ve imza attırıldı. İzmir Valiliği’nin 16 Temmuz tarihli resmi yazısında da, velinin rızası olmadan çocuklardan alınan beyan ve imzaların bulunduğu kabul edildi.

AKP TROLLER HEDEF GÖSTERDİ

Olayın, sosyal medyada “Misvak Caps” adlı bir hesapta yer alan iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştiği öğrenildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin imzasıyla müfettiş görevlendirilirken, İzmir Valisi Süleyman Elban’ın da sürece onay verdiği belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Soruşturma sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı, iddiaların doğrulanmadığını ve müfettişlerin herhangi bir olumsuz bulguya rastlamadığını açıkladı. Buna rağmen bazı veliler, çocuklarının izinsiz şekilde sorgulanması nedeniyle hukuki süreç başlatma kararı aldı.

İzmir Özel Tevfik Fikret İkokulu Öğrencisi 10 yaşındaki B.D.Y’nin avukatı Doğan Erkan, 12 yaş altındaki çocukların velileri olmadan ifade veremeyeceğini belirterek, uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savundu. Erkan, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.