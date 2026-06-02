Polonya'da hükümet, öğrencilerin okul saatleri içerisinde cep telefonu ve benzeri elektronik cihazları kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

TÜM ÖZEL VE KAMU EĞİTİM KURUMLARINI KAPSIYOR

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, tasarının ilkokul düzeyindeki tüm kamu ve özel eğitim kurumlarını kapsadığı belirtildi. Buna göre, 1'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar olan öğrenciler, okul binalarında ve okul dışındaki eğitim etkinliklerinde cep telefonu ile ses ve görüntü kaydı yapabilen elektronik cihazları kullanamayacak.

İSTİSNALAR VE ACİL DURUMLAR KAPSAM DIŞINDA

Ancak eğitim amaçlı kullanımlar, öğretmen izni verilen durumlar, sağlık veya engellilik nedeniyle gerekli görülen istisnalar ile acil durumlar yasak kapsamı dışında tutulacak.

Yeni düzenleme liselere ise daha geniş yetki tanıyor. Ortaöğretim kurumları, elektronik cihazların kullanımını tamamen yasaklayabilecek ya da kendi iç kuralları doğrultusunda kullanım şartlarını belirleyebilecek.

ÖZEL SAKLAMA ALANLARI OLUŞTURULACAK

Tasarıda ayrıca öğrencilerin telefonlarını ders süresince bırakabilecekleri özel saklama alanlarının oluşturulmasına da imkan veriliyor. Okullar, öğrencilerin cihazlarını bu alanlarda muhafaza etmelerini zorunlu tutabilecek. Bununla birlikte, telefonların içeriklerinin incelenmesi kesin olarak yasaklanacak.

1 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme için okullara uyum süreci tanınacak. Eğitim kurumlarının yeni kurallara uygun iç düzenlemelerini en geç 31 Ekim'e kadar tamamlaması gerekecek.

YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMLERİ KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kabine onayını alan tasarı, yasalaşması için şimdi parlamentonun alt kanadı olan Sejm'in gündemine taşınacak.

Öte yandan hükümet, çocukların internetteki pornografik içeriklere erişimini sınırlandırmayı hedefleyen ayrı bir yasa tasarısını da kabul etti. Bu düzenleme kapsamında dijital platformlar ve hizmet sağlayıcılar, kullanıcıların yaşlarını doğrulayacak etkili sistemler kurmakla yükümlü olacak.

YENİ KISITLAMALAR DA GÜNDEMDE

Yetkililer, alınan önlemlerle öğrencilerin dikkat dağınıklığının azaltılmasını, ruh sağlığının desteklenmesini ve sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Söz konusu adım, hükümetin çocukların dijital dünyaya erişimine yönelik daha kapsamlı düzenlemeleri değerlendirdiği bir dönemde geldi. Bu kapsamda 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar da gündemde bulunuyor.