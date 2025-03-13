Kastamonu’nun İnebolu ilçesindeki Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu’ndaki bir sınıf öğretmeninin 4. sınıftaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

Olay, mağdur çocuğun anne ve babasına anlatmasıyla ortaya çıktı. Anne ve baba savcılığa giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUK DEHŞETİ ANLATTI

Uzmanlar eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğunun defalarca istismar edildiği tespit edildi. Öte yandan çocuk, öğretmeninin kendisine “aşkım, sevgilim” şeklinde hitap ettiğini, defalarca kendisine cinsel içerikli video ve fotoğraflar gösterildiğini söyledi. Ayrıca ilk fiziksel tacizden sonra öğretmeninin kendisini “bunu annene babana söyleme” diye tembihlediğini ifade etti.

Soruşturmayla birlikte okulun kamera kayıtları da incelendi. Kolluk kuvveti tarafından alınan kamera çözümleme tutanağında 4 şubat 2025 saat 12.11’de, 7 şubat 2025 saat 12.11’de mağdur çocuk İ.T. ile şüpheli A.Ç’nin sınıftan birlikte çıktıkları, 20 şubat 2025 saat 12.54 – 13.26 arasında yarım saati aşkın sürede çocuk ve şüpheli A.Ç’nin sınıfta tek başına kaldıkları, birlikte bu sınıftan daha sonra dışarı çıktıklarının görüldüğü, bu görüntüleri mağdur çocuk İ.T., bir diğer mağdur çocuk R.S. ve şüpheli A. Ç.’nin ifadelerinde doğruladığı tespit edildi.

Bir diğer mağdur çocuk R.S. ise tanık olduğu istismar olayını ifadesinde aktardı. Hatırlayamadığı bir tarihe mağdur çocuk İ. T. ve şüpheli A.Ç’nin sınıfta baş başa kaldığını, bir arkadaşıyla birlikte kapı deliğinden sınıfın içerisini izlediklerini, bu sırada çocuk İ.T’nin şüpheli A.Ç’nin kucağında olduğunu gördüğünü belirtti.

"BİR GÜN ORTAYA ÇIKACAĞINI BİLİYORDUK"

Şüpheli A. Ç.’nin eski öğrencilerinin de “bir gün bu durumun ortaya çıkacağını biliyorduk” şeklinde konuştukları öne sürüldü.

SAVCILIK DELİLLERLE MAHKEMEYE SEVK ETTİ

Savcılık şüpheli A.Ç’yi; ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, sınıfta öğrencilerle yalnız kalma sebebini açıklayamadığı, mağdur çocukların ayrı günlerde verdikleri beyanların tutarlı olduğu, iddiaların tanık beyanları ve kamera kayıtları doğrulandığı gerekçesiyle nitelikli cinsel istismar, baskı ve basit cinsel istismar suçlarını işlediğine yönelik kuvvetli şüpheler bulunduğu, ayrıca şüpheliye dair toplanmamış delillerin bulunabileceğine yönelik tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Şüpheli öğretmen A.Ç iki kez Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmesine rağmen serbest bırakıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İnebolu’nun küçük bir yer olması ve çocuklarının psikolojilerini korumak istemeleri nedeniyle ailelerin bu konuda konuşmak istemedikleri belirtildi.