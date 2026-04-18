Skandal; Ağrı-Doğubayazıt Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda yaşandı. Müzik öğretmeni A.R. ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A.Ş., 7 Nisan 2026 tarihinde yazılı dilekçe vererek, okul müdüru B.A.’yı şikayet etti.

Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü Davut Şen’in talimatıyla, okul müdürü hakkında soruşturma açıldı. Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi’ gerekçesiyle, hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma açılan okul müdürü B.A.’yı, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aldı. Bu arada cinsel taciz şikayeti yapan öğretmenler A.Ş. ve B.A. da aynı gerekçeyle, ilçedeki başka okullara sürüldü.

'TACİZ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILDI'

Eğitim İş Ağrı İl Başkanı Hüseyin Akboğa, “Doğubayazıt’ta kadın öğretmenlerimize yönelik gerçekleşen taciz, sistematik olarak örtüldü. Eğitim Bir Sen üyesi olan okul müdürü B.A.’yı, Eğitim Bir Sen Doğubayazıt İlçe Başkanı Deniz Yiğit ve Eğitim Bir Sen İl Başkanı Süleyman Gümüşer korudu. Öğretmenlerimiz, Ağrı Valisi Önder Bozkurt’a ulaşınca soruşturma açıldı” dedi.

'KULAĞIMIN PASINI SİL'

Müzik öğretmeni A.R.: “Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gösteri hazırlıyorduk. Etek boyum uzun olmasına rağmen bacaklarıma gözünü dikti. ‘Otururken eteğine dikkat et’ mesajı attı. ‘Bugün prova yok mu? Sesin çok güzel. Kulağımızın pasını silmiyor musun? İtaat etmezsen görevine son veririm’ diye tehdit etti.”

'UYGUNSUZ SORULAR SORDU'

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni A.Ş.: “Senli-benli mesajlar atıp ‘odama gelsene’ diye uygunsuz sözler

söyledi. Okulda, sürekli beni takip etti. Tesadüf sınırlarını aşan sık karşılaşmalarla iletişim kurma çabasına girdi. Mağdur başka öğretmenler de var. Olaylar, münferit değil.”

'TACİZCİ ÖĞRETMENE 500 YIL HAPİS'

Antalya: Öğretmen M.K., 19 öğrenciye cinsel tacizden 500 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul:15 öğrenciye cinsel tacizden okul müdürü Y.Ö. ağır cezada 219 yıl hapisle yargılanıyor.

Kocaeli: 6 öğrenciye cinsel istismardan tutuklu öğretmen M.A.’ya 130 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu: Öğretmen A.Ç., 8 öğrenciye cinsel istismardan 65 yıl hapis cezasıyla tutuklandı.

Kocaeli: Öğrencisi B.Ş.’ye (14) cinsel tacizden kadın öğretmen A.G., 21 yıl hapisle yargılanıyor.