Japonya'da ilk okulda çıkan yangından dolayı 8-12 yaş arasındaki çocuklar alevlerden kurtulmak için 4 katın pencelerinden aşağı sarkmak zorunda kaldı.

Cuma sabahı Tokyo’daki bir ilkokulda çıkan yangının ardından yaklaşık 300 öğrenci ve personel tahliye edildi; olayda 10 kişi hafif yaralandı.

Üst katların pencerelerinden yoğun siyah dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri olay yerine düzinelerce itfaiye aracı sevk etti.

Yaşama tutunmak için pencerelere çıkan çocukar itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangının, Tokyo’nun Kita semtindeki Takinogawa 3 Numaralı İlkokulu’nun dördüncü katındaki müzik odası yakınlarında çıktığı ve bunun üzerine geniş çaplı bir acil durum müdahalesi başlatıldığı bildirildi.

Mainichi Shimbun gazetesine göre, tüm öğrenciler ve okul personeli güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangının nedeni henüz tespit edilemedi.