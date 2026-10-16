Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere uyuşturucu soruşturmasında dün gözaltına alınanlar arasında ilginç isimler var. Daha önce ağırlıklı olarak sanatçılara yönelik yürütülen operasyonların bu dalgasında iki isim dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı eski Başdanışmanı İlnur Çevik’in kızı Belen Gülnur Çevik ile işadamı Hamdi Akın’ın oğlu Akfen Holding CEO’su Selim Akın gözaltına alındı.

ÇEVİK: TAKİP EDİYORUZ

Kızı gözaltına alınan İlnur Çevik, “Süreci takip ediyoruz” açıklaması yapmakla yetindi.

Gözaltına alınan Akfen Holding’in kurucusu Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın, 2020 yılından bu yana CEO’luk yapıyor.

Bu iki isim dışında diplomasız ve yetkisiz şekilde estetik ve botoks uygulamaları yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Fotima Abdumuminova da gözaltında.

Baronlara da operasyon

İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 47 şüphelinin yakalandı. Şüphelilerin kriptolu SkyECC platformu üzerinden haberleştiği tespit edildi. Sözde baron ve baroniçelere ait 7 milyar 657 milyon lira değerindeki 163 kişiye ait banka hesapları ile kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık paylarına el konuldu.