Usta oyuncu İlyas Salman, ilkokul öğretmeni Hasan Doğan’ın kaleme aldığı "Öksüz Mehmet" adlı oyunla sahneye ilk adımını attığını ifade etti. Köy meydanlarında, okullarda ve spor salonlarında sahne alan usta oyuncu; seyircinin alkışını, kahkahasını ve gözyaşını gördükten sonra bu mesleğin akademik eğitimini almaya karar verdiğini anlattı.
Ankara’da sınavı kazanarak konservatuvara giren Salman, eğitiminin ardından İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’na geçiş yaptı. Şener Şen ile de burada tanıştığını aktaran Salman, Haldun Taner’in bir oyununda canlandırdığı "bekçi" karakteriyle ödül aldığını hatırlattı.
İlyas Salman, tiyatrodan sinemaya geçiş sürecinde Şener Şen’in kendisine büyük bir destek verdiğini vurguladı. Şen'in kendisini usta yönetmen Ertem Eğilmez'e önerdiğini belirten Salman, o dönemi şu sözlerle dile getirdi:
"Şener ağabey, Ertem ağabeye ‘Bizde mektepli biri var, yetenekli; değerlendirir misin?’ demiş. Beni sinemaya tavsiye eden Şener ağabey oldu."
Şener Şen’e duyduğu derin saygıyı da ifade eden Salman, hislerini "El yaştan dolayı değil, işten dolayı çalıştığı için öpülür" sözleriyle özetledi.