19 Şubat’ta galası gerçekleştirilen ve yönetmenliğini Kazım Öz’ün üstlendiği “OY’una Geldik” filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın engeline takıldı. Ünlü oyuncu İlyas Salman’ın başrolünde yer aldığı yapımın vizyona girmesi, Bakanlık tarafından verilen “Eser İşletme Belgesi”nin geciktirilmesi nedeniyle ertelenmişti. Ancak yönetmen Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada filmin tamamen yasaklandığını duyurdu.

Kazım Öz: Hukuki Mücadelemizi Sürdüreceğiz

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çekimleri yapılan film, siyasi ve toplumsal taşlamalar içeren mizahi anlatımıyla dikkat çekiyordu. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararıyla vizyona girmesi engellendi. Yönetmen Kazım Öz, gelişmeye tepki göstererek hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Öz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"OY’una Geldik filmimizin vizyonu maalesef yasaklandı. 21. yüzyılda bir komedi filmini bile sansürlemek, iktidarın kendi tarihine sürdüğü kara bir lekedir. Yıllar süren emeğimizin seyirciyle buluşması için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."