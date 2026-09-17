İstanbul Küçükçekmece’deki Hz. Ebubekir Camii’nde imam ile müezzinin kavga etmesine neden olan yardım paralarının detayları ortaya çıktı. SÖZCÜ, Kaymakamlıkça soruşturma izni verilen imam İsmail Akkaya’nın, toplanan yardımları sistemli şekilde müftülüğe göndermediğini tespit etti.

2023-2026 arasında her cuma günü toplanan paraların listesini inceleyen Kaymakamlık, pek çok tutarsızlık tespit etti.

İmam Akkaya, şikayet edilmeden önce müftülüğe 1500-1800 TL arasında para gönderirken, hakkında inceleme başladığı hafta 7.500-11.100-6.800 TL göndermeye başladı.

DEĞİŞİMLER YAKALATTI

2024’te haftalık yardımlar 1.200-2.500 TL bandındayken, Aralık 2025’te 7.500-11.100 TL seviyelerine çıktı. Bu değişimlerin, cami imamı İsmail Akkaya hakkındaki iddialar ve şikâyet süreçleriyle aynı döneme denk gelmesi nedeniyle soru işaretleri oluştu.

Şikayet eden müezzin Ferdi Bıyıkoğlu’nun eşi Ebru Bıyıkoğlu, SÖZCÜ’ye konuştu ve “Eşime sürekli tehdit geliyor. Eşimi beni çocuklarımı öldürecekler diye Korkuyorum. Önlem alınsın” dedi.