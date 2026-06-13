Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) Erkek Öğrenci Yurdu'nda bir öğrenciye yönelik şiddet görüntüleri kamuoyunda infial yarattı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Bozkır ilçesindeki BİMDER Erkek Öğrenci Yurdu'nda kaydedildiği belirtilen görüntülerde, yurtta görevli olduğu öğrenilen M.G.'nin bir öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan görüntüler, çocukların kaldığı yurtlardaki denetim ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından ilgili kurumlar tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığı, sorumluların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

GÖREVLİ GÖREVDEN ALINDI

Konya Valiliği'nden edinilen bilgiye göre, şiddet görüntülerinde yer alan görevli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevlinin görevden alındığı öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini açıkladı.