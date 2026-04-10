Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin projesi, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’, İmam Hatip Ortaokulları’na (İHO) sınavla öğrenci alınmasının önünü açtı. İlkokul 4. sınıfı bitiren 10 yaşındaki zeki öğrencileri imam hatiplere almak için önce İHO’lar, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlandı. Şimdi de İHO’lar kafalarına göre soru hazırlayıp 8. sınıfta yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) gibi sınav yapacak. 4. sınıfı bu yıl bitirecek öğrenciler; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden ortalama 90’ar soruluk sınava alınacak. Sonuçlarına göre en başarılılar seçilip İHO’lara kaydedilecek.

KARTAL İHO 500 TL!

İHO Öğrenci Seçme Sınavı’na katılan öğrencilerden bazı okullar para almazken, bazı okullar 300 TL ile 500 TL arası para topluyor. Başarısız olanlara sınav ücreti geri verilmiyor. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında Kartal

İHL bünyesinde açılacak imam hatip ortaokulu da sınavla öğrenci alacağını ve sınava 4. sınıf öğrencilerinin başvurabileceğini açıkladı. Başvurular, 8 Mayıs’a kadar sürecek. Sınav ise 16 Mayıs tarihinde yaıpılacak. Sınav ücreti 500 TL. Soruları, Kartal İHL hazırlayacak. 40 kız ve 40 erkek öğrenci alınacak. Kayıt hakkı kazananlar, ise temmuz ayında zorunlu yaz okuluna alınacak.

Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen

ÖĞRENCİLER ARASINDA AYRIMCILIK

22 Şubat 2025’te MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle LGS’yle öğrenci alan ve bünyesinde ortaokul bulunan İHL’lere, ortaokul kısmına öğrenci alımını kendi belirledikleri sınavla yapma hakkı tanındı. İlk kez bu yıl İHO açılacak olan Kartal İHL de bu haktan yararlanıp sınav yapacak.

DERSLER MATEMATİK AĞIRLIKLI

İmam hatip ortaokuluna öğrenci seçmek için sınav yapılsa da 20 matematik sorusuna karşın 5 din sorusu sorulacak. Türkçe’den 15, fenden 10, sosyal bilgiler ve İngilizce’den 5’er soru sorulacak. Sınav gibi dersler de pozitif bilimler ağırlıklı işlenecek. Öğrenci seçen İHO’lar; yoğunlaştırılmış fen, matematik, İngilizce ve Arapça dersi verecek.

İMAM HATİPTEN KAÇIŞ

MEB raporu, son 3 yılda İHO’daki öğrencilerin İHL’leri tercih etmediğini gösterdi. LGS’de yüzde 5’lik dilimdeki en başarılı öğrenciler, İHL yerine Anadolu ve fen liselerine gitti. Tercih oranları ise şöyle:

2025 Yks sınavında liselerin üniversite kazanma başarısı

ÖSYM ve YÖK verilerine göre 2025 YKS sonunda 677 bin 391’i örgün ve 100 bin 907’si açık öğretim olmak üzere 778 bin 298 kişi üniversitelere yerleştirildi. En başarılı okul türü fen liseleriyken, en başarısızı meslek liseleri oldu.

Lise türüne göre üniversite kazanma oranları:

- Fen: Yüzde 74.75

- Özel fen: Yüzde 73.29

- Sosyal bilimler: Yüzde 63.81

- Öğretmen: Yüzde 33.33

- Anadolu: Yüzde 32.48

- İmam Hatip: Yüzde 27.49

- Güzel sanatlar: Yüzde 24

- Özel: Yüzde 18.40

- Teknik: Yüzde 12.22

- Spor: Yüzde 7.21

- Kız meslek: Yüzde 6.22

- Meslek: Yüzde 5.56

- Ticaret meslek: Yüzde 5.36

- Endüstri mes.: Yüzde 3.55

1 SORU 1 CEVAP

1 - İHO DIŞINDAKİLER ÜVEY EVLAT MI?

Türkiye’de 12 bin 472 ortaokulda kayıtlı 3 milyon 987 bin öğrenci var. Bunların 527 bin 702’si, 2 bin 498 İHO’da. İHL bünyesindeki 898 İHO’da ise 161 bin 360 öğrenci var. Toplam 3 bin 496 İHO’da 689 bin 62 öğrenci okuyor. LGS’de fen liseleri ve YKS’de tıp, mühendislik kazanmaları için 4. sınıfta illegal de olsa İHO sınavı yapıyorlar.

2 - TÜM ORTAOKULLAR SINAV YAPIYOR MU?

MEB’e bağlı İHO dışında 8 bin 976 okula öğrenci kayıtları, sınavsız ve adrese dayalı yapılıyor. İHO dışındaki okulların, öğrenci seçme sınavı yapmasına izin yok. İHO ortaokullarına sınavla alınan öğrencilere, fen-matematik ağırlıklı eğitim verilip, önce LGS’de sonra da YKS’de tüm öğrencileri geçmeleri bekleniyor.