Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılan tercih dönemi tamamlandı, sonuçlar ise eğitim politikalarındaki çarpıklığı bir kez daha gözler önüne serdi. Fen ve Sosyal Bilimler liseleri ile nitelikli Anadolu liseleri neredeyse sıfır boş kontenjanla dolarken, iktidarın yıllardır teşvik ettiği imam hatip ve meslek liseleri büyük oranda tercih edilmedi. Toplamda 8 bine yakın kontenjan boş kaldı. Eğitim uzmanları, kontenjanların öğrencilerin değil, siyasi tercihler doğrultusunda belirlendiğine dikkat çekti.

FEN VE SOSYAL BİLİMLERİN TAMAMI DOLDU

LGS Sınavı’nın tercih sonuçlarına göre, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler liselerine ayrılan kontenjanların tamamı doldu. Türkiye genelinde, sınavla öğrenci alan 533 Anadolu lisesinin yalnızca yedisinde kontenjan boşlukları oluştu. Anadolu liselerindeki boş kontenjan sayısının yalnızca 143 olduğu bildirildi.

Sayıları giderek artırılan Anadolu imam hatip liseleri ise tercih edilmedi. Buna göre, sınavla öğrenci alan 837 Anadolu imam hatip lisesinin 236’sının kontenjanı doldurulamadı. Anadolu imam hatip liselerindeki toplam boş kontenjan sayısı kayıtlara, 3 bin 825 olarak geçti.

Benzer bir tablo mesleki ve teknik Anadolu liselerinde de yaşandı. Tercih edilebilen meslek liselerinden 294’ünde boşluklar oluştuğu belirtildi. Mesleki eğitim veren liselerdeki boş kontenjan sayısı ise 4 bin 898 ile ifade edildi.

HER SENE AYNI BOŞLUKLAR

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre tercih sonuçlarına yönelik Eğitim Uzmanı Salim Ünsal “Her yıl karşılaşılan olağan tablo” olarak değerlendirerek şunları söyledi: “Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinde her yıl genel anlamda boşluklar oluşuyor. Bu okulların proje okul olarak adlandırılmasının toplumdaki beklentiyi karşılayamadığı görülüyor. Öğrencilerin büyük bölümünün fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerini tercih ettiği net şekilde sonuçlarla ortaya konuluyor.

KONTENJANLAR AZ OLMALIYDI

Eğitimle ilgili planlama ne ise kontenjanlar da ona göre belirleniyor. Kontenjanlar yalnızca öğrencilerin tercihleri doğrultusunda belirlenseydi imam hatiplerin ve mesleki eğitim veren liselerin kontenjanının daha az olması gerekirdi.”

Ünsal, 4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek nakil tercihleriyle ilgili de konuştu. Nakil döneminde büyük hareketlilik beklenmemesi gerektiğini kaydeden Ünsal, “Nakillerin gerçekleşmesi için üst sıralardaki okulların boşalması gerekiyor ki yukarı doğru kaymalar olsun. Genel olarak 285’lik puana kadar bir kontenjan boşluğu olmadığını görüyoruz” dedi.