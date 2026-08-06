Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı yerleştirme raporu, lise tercihleriyle ilgili dikkat çeken verileri ortaya koydu.

Rapora göre, imam hatip ortaokulu mezunlarının önemli bir bölümü lisede imam hatip yerine fen ve Anadolu liselerini tercih etti. Fen liseleri en fazla ilgi gören okul türü olurken, imam hatip ve meslek liselerinde binlerce kontenjan boş kaldı.

FEN LİSELERİ İLK SIRADA

MEB verilerine göre, yüzde 5'lik başarı diliminde yer alan öğrenciler arasında ilk tercihini fen lisesinden yana kullananların sayısı 9 bin 463 oldu. Aynı grupta Anadolu liselerini 1.444 öğrenci tercih ederken, imam hatip liselerini 936, meslek liselerini ise 160 öğrenci ilk sıraya yazdı.

İlk beş tercih incelendiğinde de tablo değişmedi. Toplam 43 bin 850 öğrenciden 22 bin 870'i fen lisesini, 17 bin 779'u Anadolu lisesini tercih etti. İmam hatip liselerini tercih edenlerin sayısı 2 bin 623'te, meslek liselerini tercih edenlerin sayısı ise 555'te kaldı.

İMAM HATİP MEZUNLARI FEN LİSELERİNE YÖNELDİ

Rapora göre yüzde 5'lik başarı diliminde bulunan 5 bin 697 imam hatip ortaokulu mezununun yalnızca 1.957'si imam hatip lisesine yerleşti. Buna karşılık 2 bin 317 öğrenci fen lisesini tercih etti.

Birgün'de yer alan haber göre, böylece imam hatip ortaokulu mezunlarının yüzde 34'ü imam hatip lisesine, yüzde 40'ı ise fen lisesine yöneldi.