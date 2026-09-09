Gaziantep’te Diyanet’e bağlı Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi’nde görev yapan imam Ömer F. O. hakkında 27 kişi suç duyurusunda bulundu. İmamın, aralarında kursiyerlerin de bulunduğu yaklaşık 70 kişiden “Akrabam beni dolandırdı, zor durumdayım” diyerek zekat topladığı öne sürüldü.

Mağdurların şikayetinde toplam zararın 40 ila 50 milyon Türk lirası arasında olduğu iddia edildi.

Mağdurlar, imamın kumar ve tefeci borçlarına saplandığını, hatta silahlı tefecilerin eğitim merkezi çevresinde dolaştığını iddia etti.

Ayrıca, imam ile mağdurlar arasındaki mesajlaşmalar da soruşturma dosyasına delil olarak sunuldu. Yazışmalarda din görevlisinin borçlarını kabul ettiği, ödemeleri ise “Eniştemin desteğiyle kapatacağım” ve “Teftiş sonucunu bekliyoruz” ifadeleriyle sürekli ertelediği ortaya çıktı.