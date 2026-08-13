İzmir'in Karabağlar ilçesinde Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki Akkuş Camisi'nde yaz Kur'an kursu düzenleniyor. Kurs sırasında öğrencilere ikram edilen kek esnasında bir kız öğrencinin soluk borusuna kek parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden caminin imamı Muhammed Acar, durumu fark eder etmez vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. Acar, daha önce yaklaşık 10 yıl önce camiye gelen sağlıkçılardan öğrendiği Heimlich manevrasını uyguladı. İmam Muhammed Acar'ın hızlı ve doğru müdahalesi sayesinde öğrencinin solunum yolunu tıkayan kek parçası başarıyla çıkarıldı. Müdahalenin ardından öğrencinin yeniden nefes almaya başladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı, caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, imam Acar'ın öğrencinin bulunduğu alana koşarak geldiği ve Heimlich manevrası yaptığı anlar yer alıyor.

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