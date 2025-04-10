Mersin’in Erdemli ilçesi Erdemli müftülüğüne bağlı aktif görev yapan İmam H.G.’nin, ,Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı mahallesinde arkadaşlarıyla viski içtiği ana ait görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sahilde arkadaşlarıyla alkol alan, H.G’nin keyifli olduğu görüldü.

Öte yandan imam H.G., hakkında CİMER’e de çok sayıda şikayet iletildiği ancak müftülüğün herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

EŞİ DE BOŞANMA DAVASI AÇTI

İmam H.G.’nin eşi E.G.’nin kocasının sık sık alkol alması ve kendisini başka bir kadınla aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

'ALKOL ALIP SABAH CAMİDE NAMAZA DURUYOR'

Sözcü’ye açıklamalarda bulunan E.G., “Eşim H.G., hem alkol alıyor, hem sabah camide cemaat ile namaza duruyor. Netleştiremedim ama, eşimin bir kadın ile de yasak aşk yaşadığını öğrendim. Avukatım ile beraber boşanma davasını açtım. Onu Allah’a havale ediyorum” dedi.

İMAMIN FANTAZİSİ BAŞINA DERT OLDU

Mersin Erdemli ilçesinde aktif olarak görev yapan imam bir başka imamın ise fantezisi başına dert oldu.

Edinilen bilgiye göre; Erdemli müftülüğüne bağlı, Huzurevi camiinde aktif olarak görev yapan L.S., görüntülü telefon görüşmesinde bir anda soyunmaya başladı. Görüntülü görüşmede karşısındaki kadına ‘’bebişim’’ diye hitap eden, imam L.S’nin bir anda cinsel organını çıkardığı da görüntülere yansıdı.

İMAM SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Görüşmenin ardından kendisine şantaj yapıldığını anlayan imam soluğu savcılıkta aldığı öğrenildi.