Şanlıurfa’da verdiği vaazlarla tanınan Mehmet Emin Kutluay Hoca, kendisine “Silivri soğuktur” diyenlere yanıt verdi. Kutluay, kendisini uyaranlara “Size hakkı, hakikati anlatmayalım mı? Ne yapalım, kek tarifi mi verelim, pasta tarifi mi verelim?” dedi.

Eğitim ve üretimin yetersizliği için: “Bizde eğitim yok. Namazımızı kılıyoruz ve namazın sonunda Karl Benz’in icat ettiği arabaya binip eve gidiyoruz. Eve gitmeden de camide beddua ediyoruz.”

İŞTE KABAHATLERİ

Amedspor’u tebrik ettiği için eleştirilenlere: “Hani hepimiz kardeştik? Bu adı ben değil TFF vermiş.”

TV’deki işine son verilmesine neden olan konuşma: “Yabancılar yalaka, Şanlıurfalılar ‘yellehçi’ der. Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da bir şey değişmez, arkasından onu alkışlar. Oğlunu kızını işe koymak için birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi. Ağamın dediği olur. Reisimin dediği olur. Kendi fikri yoktur. Yellehçilerin yüzünden toplum bu halde.”

İMAM KONUŞTU, ‘SİLİVRİ SOĞUKTUR’ DEDİLER