Mersin’in Erdemli ilçesi Erdemli müftülüğüne bağlı aktif görev yapan İmam H.G.’nin, Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı mahallesinde arkadaşlarıyla viski içtiği ana ait görüntüleri cep telefonu kamerasına yansımıştı.

ALKOL ALAN İMAM AÇIĞA ALINDI

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği haberin ardından H.G., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

İMAMIN EŞİ: SONUNDA ADALET YERİNİ BULDU

Eşinin sık sık alkol aldığını ifade eden İmamın eşi E.G., boşanma davasını açmıştı. Eşinin açığa alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunan E.G., “Sonunda adalet yerini buldu. Güçlü olan değil, haklı olan kazandı” dedi.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKAN İMAM EMEKLİLİĞE AYRILDI

Yine aynı ilçede, Huzurevi camiinde aktif olarak görev yapan bir başka imam L.S., ise görüntülü telefon görüşmesinde bir anda soyunmaya başlamış ve karşısındaki kadına ‘’bebişim’’ diye hitap ederek cinsel organını çıkardığı da görüntülere yansımıştı. Soluğu savcılıkta alan imam kendisine şantaj yapıldığını ifade etmişti.

Görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından imam L.S., zorunlu emekliliğe ayrıldı.