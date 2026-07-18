Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki tekel bayi açılış sosyal medyanın diline düştü. Tekel bayi açılışına katılıp dualar okuyan imam çok konuşuldu. yoğun eleştirilerin ardından imam, kişisel Facebook hesabı üzerinden bir açıklama metni yayınladı. Açılışa nasıl katıldığını anlatan imam, cemaatinden bazı kişilerin "açılış var" diyerek kendisini tören alanına götürdüğünü belirtti. Dükkanın bir tekel bayisi olduğunu alana gidene kadar bilmediğini, durumu sonradan fark ettiğini ifade etti.

DÜKKAN SAHİPLERİ İMAMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mekanın niteliğini fark ettiği anda alanı terk ettiğini ifade eden imam, dükkan sahiplerinin duruma tepki göstererek "mağdur oldukları" gerekçesiyle kendisini şikayet ettiklerini dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada eleştirilerin odağı haline gelen Erkaynak Camii İmamı İlhan İlke Diyanet-Sen Çerkezköy Şube Başkanlığı görevinden istifa etti. Gelen tepkilerin ardından "Nerenin açılışı olduğunu bilmiyordum" dedi. Tekirdağ İl Müftülüğü duruma el koydu. Müftülük yetkilileri, açılışta dua eden cami imamı hakkında resmi olarak idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olayın tüm detaylarıyla inceleneceği öğrenildi.

Çerkezköy Müftülüğü'ne gittiğini anlatan İlhan İlke ÇerkezköyHaber'e konuştu. Kendisini davet eden kişinin cami cemaatinden olması nedeniyle açılışın ne olduğunu sorgulamadığını ifade eden İlke, "Normalde davet edildiğim her programın ne programı olduğunu mutlaka sorarım. Ancak Hayrettin abiyi yıllardır tanıyorum. Bize her zaman destek olan, camimizin cemaatinden bir isim olduğu için hiçbir şey sormadan davete icabet ettim. Belki de o günün yoğunluğu, cuma namazı, vaaz ve Kur'an kursu telaşı nedeniyle bunu düşünemedim" dedi.