Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasında 70'inci duruşma görülüyor. Bugünkü duruşmada, İmamoğlu'nun ne zaman tahliye talebinde bulunacağı da öğrenildii.

Mahkeme başkanı verilen aranın ardından, gelecek hafta savunma alınmayacağını bunun yerine tahliye taleplerinin dinleneceğini duyurdu. Her sanık veya avukatına yarım saat süre verilmesine karar verildi.

Taleplerin iş duruşmadaki listeye göre alınacağı öğrenilirken, bu durumda İmamoğlu'na da tahliye talebi sırasının 3 Eylül'd gelmesi bekleniyor.