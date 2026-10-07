İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının üzerinden yaklaşık 600 gün geçtikten sonra İBB davasında savunmasını yapacak. iBB davasının ikinci celsesi, Ekrem İmamoğlu’nun savunma yapamaması tartışmalarıyla açılmıştı. Mahkeme heyeti İmamoğlu için uygun bir vakitte uygun bir sürede savunmasının alacağını söyledi. Heyet, önceki gün “Tutuklu ve tutuksuz herkesin” savunmasını alıp ayın 15’inde davayı bitireceğini belirtti. Bu açıklamaya göre Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 600 gün sonra mahkemede savunmasını yapmış olacak.

NE OLMUŞTU?

Hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davasının ilk celsesinin 64’üncü gününde savunma sırası kendisine gelmiş ancak mahkeme heyetiyle yaşanan tartışmanın ardından İmamoğlu savunmasını tamamlayamadan salondan çıkarılmıştı.

İmamoğlu, 8 Temmuz’daki duruşmada “Susma hakkımı kullanmıyorum” diyerek savunma yapmak istediğini belirtmiş, ancak savunma süresi ve duruşma takvimi konusunda hakimle tartışma yaşanmıştı.