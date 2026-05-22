Sözcü TV'de Simge Fıstıkoğlu'nun sunduğu Sözcü Masası programında bir son dakika bilgisi paylaşıldı.
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yengesi Hacı Asiye İnan dün vefat etti.
Acı haberi cezaevinde alan İmamoğlu, cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlıktan henüz olumlu bir yanıt gelmedi. İzin verildiği takdirde İmamoğlu yengesini son yolculuğuna uğurlayacak.
86 yaşında hayata gözlerini yuman Hacı Asiye İnan'ın cenaze namazı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kılınacak.