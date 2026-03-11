Tutuklamasının ardından sosyal medya hesapları tek tek kapatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday ofisi hesabıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun Silivri'den paylaşımlarını yaptığı "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı hakkında soruşturma başlattı.
Kararın gerekçesi "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" olarak gösterildi.
HESAPLARI ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ
CHP'nin önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi sosyal medya hesabına erişim engel getirilmişti
Bu gelişmenin ardından CHP, İmamoğlu'nun paylaşımlarının yapılacağı hesap olarak "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" açılmıştı.
İmamoğlu, gelişmelere ilişkin paylaşımlarını buradan yapıyordu.