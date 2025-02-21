CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başvuru sonrası Fatih ilçesindeki Şehzadebaşı Cami'nde Cuma namazını kıldı.
Namaz sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na, CHP Fatih İlçe Başkanı Yavuz Nazlıgül de eşlik etti.
Yavuz Nazlıgül, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yola çıkıyoruz. Sevgili Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte cuma namazımızı Şehzadebaşı Camiinde kıldık. Çıkmış olduğumuz bu yolda Allah yolumuzu açık eylesin." ifadelerini kullandı.