CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Seçim çalışmaları kapsamında Ankara’da partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, “Vakti bitti, yaşı geçti, bir de Ekrem ağrıları başladı” dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bana kumpas kurmak isteyenler, dönüşü olmayan bir yola giriyorlar. Tarihi uyarıyı yapıyorum. Burası muz cumhuriyeti değil. Bu topraklarda namertlik sökmez.

Cumhurbaşkanının hali ortada, yıllardır sokağa çıktığını, pazara gittiğini gördünüz mü? Ekranlara çıkıp milletin gözü önünde rakipleriyle tartışma cesaretini gösterdiğini gördünüz mü?

Bunların vakti doldu. Şimdi yenileşme, gençleşme, değişme zamanı. Siyasetin kuralı budur vakti dolanlar, pili bitenler gider. Zaten dönemi doldu, vakti bitti, yaşı geçti, bir de Ekrem ağrıları başladı.

Milletimiz bu rejimi yerin dibine gömecek. Türkiye bir daha asla muhalefetin yargı yoluyla yok edilmeye çalışıldığı baskıcı bir rejimi bu topraklarda yaşamayacak. Atatürk’ün hedeflerinden sapmayacağız.

Bizi korkutamazsınız. Üzerimde beyaz gömleğim var; kirletemezsiniz. Bileklerim burada; sağlamdır, bükemezsiniz.

'KİMSE KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİL'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da partililere seslenmeden önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Yavaş, eski basın danışmanı Volkan Gültekin’in iddialarına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

‘’Kimse kimsenin yedeği olmaz Gerçek gündemi, ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar. ‘Ekrem Başkan’ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine o olur...’ Kimse kimsenin yedeği falan olmaz. Böyle adlandırılmak, böyle düşünmek Ekrem Başkan’a karşı da bana karşı da terbiyesizliktir.”

İmamoğlu ise, “Biz birlikteyiz. Sonuçta biz yol arkadaşıyız, hedefimiz tek. Amacımız memleketimizi bu ceberrut sistemden kurtar maktır. Başka bir hedefimiz yoktur” dedi.