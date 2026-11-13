Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “Millet Şahidimdir” kitabına ilişkin soruşturmanın yanı sıra İBB davasındaki sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında da ifade verdi. İki ifadede de İmamoğlu’na avukatı Tora Pekin eşlik etti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada İmamoğlu’nun ifadesi, Silivri Adliyesi SEGBİS odasında alındı. İmamoğlu’na, duruşmada kullandığı “Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım” sözleriyle ne demek istediği ve kimleri kastettiği soruldu.

“SÖZLERİMDEN SÜREKLİ SUÇ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR”

İmamoğlu, ifadesinde şunları söyledi:

“Sanıyorum 19 Mart darbesinden bu yana hakkımda açılan soruşturma sayısı 20’ye ulaşmıştır. Ağırlıklı olarak da çeşitli ifadelerim soruşturma konusu yapılıyor. Hiçbir şiddet övgüsü hiçbir şiddet çağrısı içermeyen siyasi nitelikteki açıklamalarım, eleştirilerim, soruşturma ve dava konusu yapılıyor. Doğrusu her yeni soruşturmada savcılarımızın işi daha da ilerlettiğini görüyorum. Gittikçe daha fazla zorluyorlar. Olmadık gerekçelerle işlem yapıyor, sözlerimden sürekli suç çıkarmaya çalışıyorlar.”

Hakkındaki suçlamalara karşı hakkını savunduğunu ve siyasi zeminde yanıt verdiğini belirten İmamoğlu, “yargılama” kavramının tehdit olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

“YARGILAMA KAVRAMINI MECAZİ ANLAMDA KULLANIYORUM”

İmamoğlu, duruşmadaki sözlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ben yargıç değilim. Mahkeme değilim. Belli ki bir mahkeme kurup yargılama yapacak konumda da değilim. Bu yönüyle çok açık ki ‘yargılama’ kavramını mecazi anlamda kullanıyorum. Kastımın ne olduğu çok açık, ben kendi bildiğim doğruları anlatırım. Aleyhime düzenlenen sözde iddianameyi eleştiririm. Bana bu davayı açanları eleştiririm. Bana göre içine boca edilmiş iftiralarını, yalanlarını, yanlışlarını yüzlerine vururum. Kendi olgularımı ortaya koyarım.”

İddianameye karşı kendi görüşlerini ortaya koymasının ardından değerlendirmeyi milletin yapacağını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Asıl olan milletin muhakemesi yani verdiği hükümdür. Bu tehdit midir? Savcılar, yargıçlar bunu tehdit olarak kabul ediyorsa bu benim değil onların sorunu. Demek ki yürüttükleri yargısal faaliyete güvenmiyorlar. Kendine güvenen bir savcı, bir yargıç yargılama sözcüğünden korkmaz diye düşünüyorum.”

“MAHKEME HEYETİ YÖNÜNDE KİŞİSEL BİR KASTIM YOKTUR”

Sözleriyle kimi kastettiği sorulan İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

“Ben yargılayacağım derken mecazi anlamda yazılan iddianamenin yanlış olduğunu, yalan ve iftiralarla dolu olduğunu kast ettim. Herhangi bir yargılama görevim olmadığı için yargılamam mümkün değildir. Ben bu sözlerle o zamanki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı şu an Adalet Bakanı olan kişinin soruşturmayı yürütme sürecini ve uygulamalarını kast ettim. İddianameyi yazanlar ya da mahkeme heyeti yönünde kişisel bir kastım yoktur. Kaldı ki iddianameyi yapanlar tarifinden görev tanımı olarak mahkeme heyetinin anlaşılması da mümkün değildir.”

Avukat Tora Pekin de müvekkilinin sözlerinin savunma ve eleştiri kapsamında olduğunu, Türk Ceza Kanunu’nun 128’inci maddesinin koruması altında bulunduğunu belirtti. Sözlerin tehdit veya yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs suçlarını oluşturmadığını savunan Pekin, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

“MİLLET ŞAHİDİMDİR” KİTABINA İLİŞKİN DE İFADE VERDİ

İmamoğlu’nun aynı gün ifade verdiği diğer soruşturma ise “Millet Şahidimdir” kitabına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüldü.

İfade tutanağında, kitaptaki bazı ifadelerin Cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, yargı teşkilatına ve kamu görevlilerine yönelik hakaret niteliğinde olduğu, bazı ifadelerin ise kamu düzeni ve kamu barışını bozabilecek mahiyet taşıdığı yönündeki değerlendirmeler aktarıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesi kapsamında soruşturma yürütülmesi için Adalet Bakanlığının 12 Ekim 2026’da izin verdiği belirtildi.

Soruşturmayı ve Bakanlığın verdiği izni “mesnetsiz, ciddiyetten uzak” olarak nitelendiren İmamoğlu, kitabından yapılan alıntılar üzerinden kendisine 74 ayrı suçlama yöneltildiğini belirterek, “Alıntılanan bölümlere bakıyorum. Tamamı savunma sınırları kapsamında kalan ifadelerdir” dedi.

“YAPAMADIĞIM SORGUYU KİTAP OLARAK YAYINLAMAYA KARAR VERDİM”

8 Temmuz’daki duruşmada usule ilişkin itirazlarının kesildiğini ve savunma yapmayacağı yönünde tutanak tutularak salondan çıkarıldığını anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Savunma yapmayacağım şeklinde bir cümlem olmamıştır. Bu cümle doğru değildir. Bunun üzerine yapamadığım sorguyu kitap olarak yayınlamaya karar verdim. Önümüzdeki dosyanın konusu bu sorgu metnidir.”

Kitabın basımı için gerekli bandrollerin alındığını belirten İmamoğlu, matbaada bandrolsüz kitap basıldığı yönündeki bilgi üzerine işlem başlatıldığını, ancak kitabına ait yasal olarak temin edilmiş 22 bin bandrol bulunduğunu anlattı. Bunun ardından soruşturmanın kitabın içeriğine yöneldiğini savunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bandroller bulundu. Bir anda soruşturma konusu değişti. Zira asıl delil yani benim kitabım geldi. Savcılık hemen hazır bir halde yeni talimatını verdi. Ve kitabın tamamının dijital ve ozalit baskısına, basılmış sayfalarına, kapağına el konmasına ve içeriğin incelenmesini emretti.”

“KENDİMİ SAVUNMAM DA SUÇ SAYILIYOR”

Kitabında kamu barışını bozacak bir ifade bulunmadığını savunan İmamoğlu, suçlamaları reddederek şunları kaydetti:

“Haksız suçlanmam haksız bir biçimde iki yıla yakın süredir tutsak edilmem yetmiyor. Kendimi savunmam da suç sayılıyor. Hatta savunmam engelleniyor. Savunmamı kitap yaparak aziz milletime ulaştırmam da engelleniyor. Suçlamayı asla kabul etmiyorum.”

Avukat Pekin de kitap toplatma kararının yasal dayanaktan yoksun olduğunu savunarak Anayasa Mahkemesinin “Hasan Cemal” kararının değerlendirilmesini istedi. Kitabın ifade özgürlüğünden yararlanacağını belirten Pekin, içeriğinin bir savunma metni olması nedeniyle İmamoğlu’nun savunma hakkı kapsamında da korunması gerektiğini ifade etti.