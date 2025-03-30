Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şimdi ben sizden uzaktayım diye... Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar! Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!" dedi.

İmamoğlu, "Şimdi ben sizden uzaktayım diye... Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar! Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz! Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız Ramazan Bayramımız kutlu olsun! Bayram mesajlarınızı bilgi@ekremimamoglu.com’a mail yoluyla gönderebilirsiniz. Hepsi bana iletilecek. Ya da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri /İstanbul adresine mektup veya kartlarınızı iletebilirsiniz." ifadesini kullandı.