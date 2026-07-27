Adana'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, partisinden istifa ettiğini ve siyasi hayatına Yeni Parti'de devam edeceğini duyurdu. Karaköse yaptığı açıklamada, İmamoğlu İlçe Başkanlığı ve ilçe yönetiminin de toplu şekilde istifa ettiğini ifade etti. Karaköse ayrıca eski CHP İmamoğlu ilçe başkanlarının da Yeni Parti'ye katılacağını söyledi. İLÇE ÖRGÜTLERİ DE AYRILDI Öte yandan CHP Sarıçam İlçe Başkanı Sercan Polat da "yönetici arkadaşlarının büyük bölümüyle birlikte" partilerinden istifa ettiğini bildirdi. Polat, siyasi çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı. CHP Ceyhan İlçe Örgütü'nün yönetim kadroları, CHP'den istifa ederek, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katıldıklarını açıkladı. İlçe, kadın ve gençlik kolları yönetimleriyle birlikte toplam 46 yönetici partiden ayrıldı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da dün CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılacağını açıklamıştı.

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