CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart operasyonlarının yıldönümünde “Barikat: Demokrasi Sınavında 1 Yıl” belgeselini duyurdu.
İmamoğlu, YouTube kanalında yayımlanan belgesel için yaptğı paylaşımda "'Barikat: Demokrasi Sınavında 1 Yıl' belgeseli, 19 Mart’ın birinci yıldönümünü farklı bir bakış açısıyla anlatıyor" ifadesine yer verdi.
— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) March 18, 2026