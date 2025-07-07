Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanlarına sesleniyorum" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye yıllardır demokrasiyi, hukuku ve milletin huzurunu yerle bir eden bir avuç muhteris tarafından esir alınıyor.

*Devlet yönetiminde, adalette, ekonomide dış politikada, eğitimde, sağlıkta ve milletin kaderini belirleyen her alanda Türkiye'yi bir uçuruma sürükleyen bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor.

"HEPİMİZE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

*Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından birindeyiz.

*Bu yolda hepimize büyük ve tarihi görevler düşüyor!

"TOPYEKÛN SES ÇIKARMA VAKTİ"

*Parti ayırt etmeden, hepimizin milletin çığlığını dindirmesi ve Türkiye'yi güçlü bir geleceğe ulaştırması gerekiyor.

*Adaletsizliklere karşı topyekûn ses çıkarma vaktidir! Hep birlikte yapacak çok işimiz var.

*Önce adaletsizliğe karşı birlikte sesimizi yükseltecek, sonra Türkiye'yi birlikte kurtaracağız!