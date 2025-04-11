İBB Başkanı İmamoğlu, bugün Silivri'de Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanacak.

İmamoğlu'nun bu davada 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması, kamu görevinden menedilmesi isteniyor.

ERGENEKON AYRINTISI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın davaya ilişkin, "Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı” ifadelerini kullanarak, “Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!” demişti. CHP lideri Özgür Özel de Silivri'de 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Ekrem başkanın mahkemesinin, kumpas davalarının simge salonuna alınması önemlidir" demişti.

BUGÜN 2 DAVA DAHA GÖRÜLECEK

Öte yandan 2023'te İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu İmamoğlu’na "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bu ihale davası da bugün görülecek.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

Bugün görülecek bir diğer dava da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği öne sürülen “para sayma” görüntüleri hakkında olacak.

31 Mart yerel seçimlerine doğru ortaya çıkan görüntüler neticesinde, aralarında İmamoğlu’nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, “kanuna aykırı bağış toplamak” iddiasıyla yargılanıyor.