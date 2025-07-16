Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı Akın Gürlek davası bugün görülecek.
Savcılık geçtiğimiz duruşmada İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
DURUŞMA ÖNÜNDE İZDİHAM
İmamoğlu'na destek için gelen vatandaşlar duruşma salonu önünde izdiham oluşturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip etmek üzere Silivri'ye geldi.