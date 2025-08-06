Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, kayyumlarla ilgili çağrıda bulunarak, "Mevcut sistemin ve yaşadığımız dönemin en utanç verici uygulamalarından olan kayyum politikaları, 'milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi' gündemine yakışmaz. Kayyum '3 Ç' demek; çöp, çökme ve çürüme demektir. Şişli’de sokakları dolduran çöpler, Van’da çalışanları işten atarak belediyeye çökme uygulamaları, Esenyurt’ta siyasi talimatların gölgesinde ve halktan uzaklaşmış belediyecilikte yaşanan çürüme… Bu manzara, kayyum uygulamalarının eseridir. Hemen vazgeçin bu kötülükten!" ifadelerini kullandı.